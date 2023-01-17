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Василий Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Илья Родионов

Мать: не указана

Бракосочетание
05.03.1884

Жена: Анна Стефанова

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1890

Сын: Лопатин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1892

Сын: Лопатин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Лопатин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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