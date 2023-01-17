Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Илья Родионов
Мать: не указана
Бракосочетание
05.03.1884
Жена: Анна Стефанова
Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
06.03.1890
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
02.01.1892
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Лопатин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно