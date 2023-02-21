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Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Степан Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
05.03.1884

Муж: Василий Ильин

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Ильин

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1890

Сын: Лопатин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Ильин

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1892

Сын: Лопатин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильин

Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Лопатин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильин

Прудцы, Дмитровский, Московская область