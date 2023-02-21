Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Степан Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
05.03.1884
Муж: Василий Ильин
Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Ильин
Рождение ребёнка
06.03.1890
Отец ребёнка: Василий Ильин
Рождение ребёнка
02.01.1892
Отец ребёнка: Василий Ильин
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Лопатин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильин