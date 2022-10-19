Лопатин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1892
Отец: Василий Ильин
Мать: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1911
Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна
Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
2019
Смерть
Неизвестно