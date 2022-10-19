Лопатин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1892

Отец: Василий Ильин

Мать: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Лопатин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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