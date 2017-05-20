Дорнес Матрёна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1929
Дата смерти20.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929
Отец: Дорнес Адам Иванович
Мать: Сибен Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1955
Дочь: Тарасенко Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Тарасенко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич
Рождение ребёнка
05.04.1959
Сын: Тарасенко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич
Рождение ребёнка
26.02.1960
Дочь: Тарасенко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич
Смерть
20.05.2017