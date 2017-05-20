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Дорнес Матрёна Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1929

Дата смерти

20.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929

Отец: Дорнес Адам Иванович

Мать: Сибен Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Николай Елисеевич

Рождение ребёнка
11.07.1955

Дочь: Тарасенко Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Тарасенко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич

Рождение ребёнка
05.04.1959

Сын: Тарасенко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич

Рождение ребёнка
26.02.1960

Дочь: Тарасенко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тарасенко Николай Елисеевич

Смерть
20.05.2017

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