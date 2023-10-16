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Сибен Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

29.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сибен Иван Иванович

Мать: Шамбер ????

Место рождения: АССР немцев, Франкский кантон, д.Щукк Домохозяйка
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дернес Яков Адамович

Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дорнес Анна Адамовна

Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1929

Дочь: Дорнес Матрёна Адамовна

Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович

Рождение ребёнка
?.10.1930

Дочь: Дорнес Роза Адамовна

Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1943

Сын: Дорнес Иван Адамович

Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Месторождения: Омская область, Исилькульский район, п.Воронье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорнес Адам Иванович

Смерть
29.08.1984
Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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