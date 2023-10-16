Сибен Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти29.08.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сибен Иван Иванович
Мать: Шамбер ????
Место рождения: АССР немцев, Франкский кантон, д.Щукк Домохозяйка
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дернес Яков Адамович
Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дорнес Анна Адамовна
Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1929
Дочь: Дорнес Матрёна Адамовна
Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1930
Дочь: Дорнес Роза Адамовна
Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1943
Сын: Дорнес Иван Адамович
Отец ребёнка: Дорнес Адам Иванович
Месторождения: Омская область, Исилькульский район, п.Воронье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорнес Адам Иванович
Смерть
29.08.1984