Дорнес Адам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти25.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождение: АССР немцев, Франкский кантон, д.Красновадка. Мельник
Арест
07.12.1935
Справка о реабилитации от 10.07.1993 № 13-255-93 Прокуратора Нижегородской обл. Гр-н ДОРНЕС Адам Иванович, 1890 г.р., уроженец деревни Красноводки Франкский кантон АССР Немцев-Поволжья, до ареста прож... Показать все
Раскулачивание
28.08.1941
В соответствии с Указом ПВС СССР от 28.08.1941г., как лицо немецкой национальности был выселен с семьей из Горьковской области в Омскую область. Прибыл на поселение в Исилькульский район Омской област... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1943
Сын: Дорнес Иван Адамович
Мать ребёнка: Сибен Елизавета Ивановна
Месторождения: Омская область, Исилькульский район, п.Воронье
Реабилитация осужденного
18.10.1991
На основании ст. 3 и ст. 5 Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года гражданин ДОРНЕС Адам Иванович реабилитирован. Прокурор Нижегородской области Старший сов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сибен Елизавета Ивановна
Смерть
25.11.1970
Свидетельство о смерти II-ФЕ № 141356 от 29.12.1970г. Причина смерти: с.сосудистая недостаточность II-III ст-ни