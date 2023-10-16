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Дорнес Адам Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

25.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождение: АССР немцев, Франкский кантон, д.Красновадка. Мельник
Арест
07.12.1935
Справка о реабилитации от 10.07.1993 № 13-255-93 Прокуратора Нижегородской обл. Гр-н ДОРНЕС Адам Иванович, 1890 г.р., уроженец деревни Красноводки Франкский кантон АССР Немцев-Поволжья, до ареста прож... Показать все
Раскулачивание
28.08.1941
В соответствии с Указом ПВС СССР от 28.08.1941г., как лицо немецкой национальности был выселен с семьей из Горьковской области в Омскую область. Прибыл на поселение в Исилькульский район Омской област... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1943

Сын: Дорнес Иван Адамович

Мать ребёнка: Сибен Елизавета Ивановна

Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Месторождения: Омская область, Исилькульский район, п.Воронье
Реабилитация осужденного
18.10.1991
На основании ст. 3 и ст. 5 Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года гражданин ДОРНЕС Адам Иванович реабилитирован. Прокурор Нижегородской области Старший сов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибен Елизавета Ивановна

Смерть
25.11.1970
Аполлоновка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Свидетельство о смерти II-ФЕ № 141356 от 29.12.1970г. Причина смерти: с.сосудистая недостаточность II-III ст-ни
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