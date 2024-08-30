Куряткин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Куряткин Федор Николаевич
Мать ребёнка: Куряткина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Куряткин Федот ??
Мать ребёнка: Куряткина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Куряткин Никифор ??
Мать ребёнка: Куряткина Александра Максимовна