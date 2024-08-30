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Куряткин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Куряткин Алексей Тимофеевич

Мать: Куряткина Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куряткина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Куряткин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Куряткина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Куряткин Федот ??

Мать ребёнка: Куряткина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Куряткин Никифор ??

Мать ребёнка: Куряткина Александра Максимовна

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