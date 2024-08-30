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Куряткина Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

25.09.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куряткин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Куряткин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Куряткин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Куряткин Федот ??

Отец ребёнка: Куряткин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Куряткин Никифор ??

Отец ребёнка: Куряткин Николай Алексеевич

Смерть
25.09.1864
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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