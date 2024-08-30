Куряткина Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти25.09.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Куряткин Федор Николаевич
Отец ребёнка: Куряткин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Куряткин Федот ??
Отец ребёнка: Куряткин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Куряткин Никифор ??
Отец ребёнка: Куряткин Николай Алексеевич
Смерть
25.09.1864
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область