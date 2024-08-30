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Куряткина Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

24.07.1860

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Куряткин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Куряткин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Куряткина) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Куряткина) Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Куряткина) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич

Смерть
24.07.1860
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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