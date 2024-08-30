Куряткина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти24.07.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Куряткин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Куряткин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Куряткина) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Куряткина) Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Куряткина) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Куряткин Алексей Тимофеевич
Смерть
24.07.1860
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область