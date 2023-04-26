Костина Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти18.04.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фролова (Костина) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Костин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1843
Сын: Костин Иван Петрович
Отец ребёнка: Костин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Костин Яков Петрович
Отец ребёнка: Костин Пётр Васильевич
Смерть
18.04.1857