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Костина Екатерина Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

18.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фролова (Костина) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Костин Пётр Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Сын: Костин Иван Петрович

Отец ребёнка: Костин Пётр Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Костин Яков Петрович

Отец ребёнка: Костин Пётр Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.04.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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