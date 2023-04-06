Фролова (Костина) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Костина) Варвара Петровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Костин Пётр Васильевич

Мать: Костина Екатерина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1857

Муж: Фролов Пётр Сидорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1863

Сын: Фролов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1865

Сын: Фролов Максим Петрович

Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1867

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1869

Сын: Фролов Яков Петрович

Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1871

Сын: Фролов Захар Петрович

Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1874

Дочь: Горматова Мария Петровна

Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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