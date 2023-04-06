Фролова (Костина) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
02.02.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1863
Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
05.08.1865
Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
06.01.1867
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
28.04.1869
Сын: Фролов Яков Петрович
Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
01.09.1871
Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
30.03.1874
Дочь: Горматова Мария Петровна
Отец ребёнка: Фролов Пётр Сидорович
Смерть
Неизвестно