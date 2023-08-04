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Фризен Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Фон Фризен Гергард

Мать: Фон Фризен Хельга

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иван

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Рождение ребёнка
1926

Сын: Юрий

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Рождение ребёнка
1934

Сын: Фризен Николай Иванович

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Рождение ребёнка
1937

Сын: Яков

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сюзанна

Мать ребёнка: Нейфельд Елена

Смерть
1942
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