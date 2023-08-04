Фризен Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Фон Фризен Гергард
Мать: Фон Фризен Хельга
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иван
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Рождение ребёнка
1926
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Рождение ребёнка
1937
Сын: Яков
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сюзанна
Мать ребёнка: Нейфельд Елена
Смерть
1942