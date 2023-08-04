Фон Фризен Гергард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Фризен Иван
Мать ребёнка: Фон Фризен Хельга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниил
Мать ребёнка: Фон Фризен Хельга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адам
Мать ребёнка: Фон Фризен Хельга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Мать ребёнка: Фон Фризен Хельга
Смерть
Неизвестно