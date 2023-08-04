Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Фризен Иван

Мать: Нейфельд Елена

Смерть
1941
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