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Иван
Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Фризен Иван
1882 г.р.
Мать
Нейфельд Елена
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Фризен Иван
Мать:
Нейфельд Елена
Смерть
1941
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