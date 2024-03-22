Леоха (Миронова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Леоха Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Грушина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Леоха Фёдор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2019