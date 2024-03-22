Леоха (Миронова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеоха (Миронова) Евдокия Васильевна

Леоха (Миронова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Василий Иванович

Мать: Миронова Надежда Алексеевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Леоха Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Леоха Фёдор Тихонович

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Грушина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Леоха Фёдор Тихонович

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леоха Фёдор Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close