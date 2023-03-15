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Леоха Фёдор Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Леоха Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Леоха Евдокия Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Грушина Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Леоха Евдокия Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леоха Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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