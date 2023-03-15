Леоха Фёдор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Леоха Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Грушина Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Леоха Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леоха Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно