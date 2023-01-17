Стрелков Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрелков Дмитрий
Мать: Стрелкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Бардонова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ефремова Александра Алексеевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Пропал без вести во время ВОВ.