Стрелков Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелков Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрелков Дмитрий

Мать: Стрелкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Бардонова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ефремова Александра Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Александра Алексеевна

Смерть
?.10.1941
Пропал без вести во время ВОВ.
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