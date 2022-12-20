Бардонова (Стрелкова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардонова (Стрелкова) Валентина Петровна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

15.05.1938

Дата смерти

20.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.19

Дочь: Петряева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Бардонов Дмитрий - Димитрий Пантелеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
15.05.1938

Отец: Стрелков Петр Дмитриевич

Мать: Ефремова Александра Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1958

Дочь: Лямина Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бардонов Дмитрий - Димитрий Пантелеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардонов Дмитрий - Димитрий Пантелеевич

Смерть
20.12.2022
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