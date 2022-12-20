Бардонова (Стрелкова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.05.1938
Дата смерти20.12.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.19
Дочь: Петряева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Бардонов Дмитрий - Димитрий Пантелеевич
Рождение
15.05.1938
Рождение ребёнка
01.08.1958
Дочь: Лямина Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бардонов Дмитрий - Димитрий Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2022