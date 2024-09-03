Силиверстова (Сафонова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Силиверстов Георгий (Егор) Петрович
Отец ребёнка: Селиверстов Петр Антонович
Рождение ребёнка
19.10.1885
Сын: Селиверстов Яков Петрович
Отец ребёнка: Селиверстов Петр Антонович
Смерть
Неизвестно