Силиверстова (Сафонова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстова (Сафонова) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверстов Петр Антонович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Силиверстов Георгий (Егор) Петрович

Отец ребёнка: Селиверстов Петр Антонович

Рождение ребёнка
19.10.1885

Сын: Селиверстов Яков Петрович

Отец ребёнка: Селиверстов Петр Антонович

Смерть
Неизвестно

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