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Силиверстов Георгий (Егор) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Селиверстов Петр Антонович

Мать: Силиверстова (Сафонова) Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1902

Сын: Силиверстов Иоанн Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1907

Дочь: (Силиверстова) Анна Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Силиверстов Борис Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1915

Сын: Силиверстов Григорий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна

Рождение ребёнка
23.06.1917

Дочь: (Силиверстова) Агриппина Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна

Смерть
Неизвестно

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