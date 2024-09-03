Силиверстов Георгий (Егор) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1902
Рождение ребёнка
23.07.1907
Дочь: (Силиверстова) Анна Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1912
Рождение ребёнка
24.01.1915
Сын: Силиверстов Григорий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1917
Дочь: (Силиверстова) Агриппина Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Силиверстова (Хабарова) Матрона Петровна
Смерть
Неизвестно