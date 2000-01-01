Лихачёва Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1731 и 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1747 и 1748

Сын: Лихачёв Климент Афанасьевич

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755

Дочь: Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Дочь: Мавра Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759

Сын: Лихачёв Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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