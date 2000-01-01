Лихачёва Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1731 и 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1748
Сын: Лихачёв Климент Афанасьевич
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755
Дочь: Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Дочь: Мавра Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759
Сын: Лихачёв Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно