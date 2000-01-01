Лихачёв Афанасий Васильевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1729 и 1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1729 и 1730
Отец: Лихачёв Василий Петрович
Мать: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1748
Сын: Лихачёв Климент Афанасьевич
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Дмитриевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755
Дочь: Степанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Дмитриевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Дочь: Мавра Афанасьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Дмитриевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759
Сын: Лихачёв Филипп Афанасьевич
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Дмитриевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Дмитриевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно