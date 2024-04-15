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Павловская Наталия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.

Сын: Павловский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-W?i=958&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.07.1899 ст.

Сын: Павловский Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZN-Y?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.08.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Фадей Лонгинович Белокур
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.

Сын: Павловский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHN-5?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Михаил Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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