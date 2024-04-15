Павловская Наталия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.
Сын: Павловский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-W?i=958&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.07.1899 ст.
Сын: Павловский Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZN-Y?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович
Восприемник
21.08.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Фадей Лонгинович Белокур
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.
Сын: Павловский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Павловский Михаил Трофимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHN-5?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно