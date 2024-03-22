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Павловский Иван Михайлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.01.1895 ст.

Дата смерти

29.07.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1859 и 1865 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1895 ст.

Отец: Павловский Михаил Трофимович

Мать: Павловская Наталия Даниловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3Y1-W?i=958&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.07.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CJ-V?i=183&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.07.1897 ст.
на отведенном кладбище
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