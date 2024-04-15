Павловский Пантелеймон Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.07.1899 ст.
Дата смерти05.06.1900 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1899 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZN-Y?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.07.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
05.06.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
Смерть
05.06.1900 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HX-4?i=399&cc=3511744&cat=1008700