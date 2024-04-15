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Павловский Пантелеймон Михайлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.07.1899 ст.

Дата смерти

05.06.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1859 и 1865 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1899 ст.

Отец: Павловский Михаил Трофимович

Мать: Павловская Наталия Даниловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZN-Y?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.07.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
05.06.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
Смерть
05.06.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HX-4?i=399&cc=3511744&cat=1008700
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