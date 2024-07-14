Костромин Пётр Андреев
Место рождения
Дата рождения03.10.1818
Дата смерти04.06.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1818
Отец: Костромин Андрей Зиновьев
Мать: Костромина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1828
Сын: Костромин Онисим Петрович
Мать ребёнка: Костромина Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1852
Дочь: Костромина Елена Петровна
Мать ребёнка: Костромина Надежда Яковлевна
Смерть
04.06.1852