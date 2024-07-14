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Костромин Пётр Андреев

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.10.1818

Дата смерти

04.06.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1818

Отец: Костромин Андрей Зиновьев

Мать: Костромина Софья

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Надежда Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.02.1828

Сын: Костромин Онисим Петрович

Мать ребёнка: Костромина Надежда Яковлевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.05.1852

Дочь: Костромина Елена Петровна

Мать ребёнка: Костромина Надежда Яковлевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.06.1852
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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