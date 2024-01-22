Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

Место рождения

1978

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахундов Таги

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахундов Таги

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ахундов Барат Таги Оглы

Отец ребёнка: Ахундов Таги

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ахундов(Алиев) Шахверан Таги Оглы

Отец ребёнка: Ахундов Таги

Рождение ребёнка
10.05.1930

Сын: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Отец ребёнка: Ахундов Таги

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