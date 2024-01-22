Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы
Место рождения1978
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахундов Таги
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахундов Таги
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ахундов Таги
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ахундов(Алиев) Шахверан Таги Оглы
Отец ребёнка: Ахундов Таги
Рождение ребёнка
10.05.1930
Сын: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы
Отец ребёнка: Ахундов Таги