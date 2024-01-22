Ахундов Таги — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахундов Таги

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ахундов Барат Таги Оглы

Мать ребёнка: Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ахундов(Алиев) Шахверан Таги Оглы

Мать ребёнка: Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

Рождение ребёнка
10.05.1930

Сын: Ахундов(Алиев) Бахтияр Таги Оглы

Мать ребёнка: Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

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