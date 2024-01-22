Ахундов(Алиев) Шахверан Таги Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахундов(Алиев) Шахверан Таги Оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ахундов Таги

Мать: Ахундова (Насирова) Ханимниса Манаф Кызы

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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