Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприян Петрович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Семен Киприянович

Отец ребёнка: Киприян Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федор Киприянович

Отец ребёнка: Киприян Петрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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