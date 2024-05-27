Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприян Петрович
Рождение ребёнка
1717
Сын: Семен Киприянович
Отец ребёнка: Киприян Петрович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федор Киприянович
Отец ребёнка: Киприян Петрович
Смерть
Неизвестно