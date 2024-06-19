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Федор Киприянович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Киприян Петрович

Мать: Ксения Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Наумова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
28.02.1755 ст.

Жена: Аксинья Федоровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.05.1755 ст.

Сын: Николай Федорович

Мать ребёнка: Аксинья Федоровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1756 ст.

Жена: Ксения Григорьевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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