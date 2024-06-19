Федор Киприянович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Киприян Петрович
Мать: Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Наумова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Бракосочетание
28.02.1755 ст.
Жена: Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
09.05.1755 ст.
Сын: Николай Федорович
Мать ребёнка: Аксинья Федоровна
Бракосочетание
05.02.1756 ст.
Жена: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно