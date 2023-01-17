Михайлова (Михайлова) Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Панькова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно