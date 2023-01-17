Михайлова (Михайлова) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Михайлова) Вера Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Григорьевич

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Панькова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Григорьевич

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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