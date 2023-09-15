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Михайлов Николай Григорьевич

Место рождения

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

16.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Михайлов Григорий Михайлович

Мать: не указана

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Призыв на военную службу
Около 1914
161-й пехотный Александропольский полк (сайт https://gwar.mil.ru/)
Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Матвеевна

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Попал в плен (военное)
1915
Прожил в плену 7 лет, Обергофен у Гагенау (сайт https://gwar.mil.ru/)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Панькова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Михайлова Вера Матвеевна

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Вера Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
в 1911 году плотник; мельник, в 30-х годах на колхоз им. Яковлева мельник на той же мельнице
Образование
Неизвестно
начальная школа
Смерть
16.10.1937
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
(в лесу на Соловьиной роще)
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