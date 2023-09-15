Михайлов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти16.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Михайлов Григорий Михайлович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Около 1914
161-й пехотный Александропольский полк (сайт https://gwar.mil.ru/)
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Матвеевна
Попал в плен (военное)
1915
Прожил в плену 7 лет, Обергофен у Гагенау (сайт https://gwar.mil.ru/)
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Панькова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова Вера Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Вера Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
в 1911 году плотник; мельник, в 30-х годах на колхоз им. Яковлева мельник на той же мельнице
Образование
Неизвестно
начальная школа
Смерть
16.10.1937
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
(в лесу на Соловьиной роще)