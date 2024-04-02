Шубкин Герасим Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкин Герасим Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1791 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

1843 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: Шубкина Надежда Евстратовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Макарий

Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Илья

Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубкина Иустиния Семёновна

Смерть
Неизвестно
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