Шубкин Герасим Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Макарий
Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Илья
Мать ребёнка: Шубкина Иустиния Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно