Шубкина Иустиния Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкина Иустиния Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

1843 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Макарий

Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Илья

Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Герасим Макарович

Смерть
Неизвестно
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