Шубкина Иустиния Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Макарий
Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Илья
Отец ребёнка: Шубкин Герасим Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно