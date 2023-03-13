Колесниковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Колесниковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Колесниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Колесникова) Ненила
Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Колесниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Колесникова) Софья
Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колесниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова