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Колесниковъ Кузьма

Место рождения

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Колесниковъ Федоръ

Мать: Колесникова Фекла Степанова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анна Егорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Колесниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Колесникова) Ненила

Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колесниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Колесникова) Софья

Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Колесниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Колесникова Анна Егорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

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