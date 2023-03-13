Колесникова Фекла Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Колесниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Колесниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Колесниковъ Петръ
Отец ребёнка: Колесниковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колесниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Колесниковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесниковъ Федоръ