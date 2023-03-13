Колесникова Фекла Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Фекла Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Колесниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Колесниковъ Федоръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Колесниковъ Петръ

Отец ребёнка: Колесниковъ Федоръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Колесниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Федоръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниковъ Федоръ

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