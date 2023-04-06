Колесниковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Колесниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Колесниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Колесникова Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Колесниковъ Петръ
Мать ребёнка: Колесникова Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колесниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Колесникова Фекла Степанова
Бракосочетание
Неизвестно