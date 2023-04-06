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Колесниковъ Федоръ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Колесниковъ Иванъ

Мать: Колесникова Марфа Игнатьева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Колесниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Колесникова Фекла Степанова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Колесниковъ Петръ

Мать ребёнка: Колесникова Фекла Степанова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Колесниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Колесникова Фекла Степанова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Фекла Степанова

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