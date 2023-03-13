Колесникова Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Колесниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колесниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Колесниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниковъ Кузьма

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