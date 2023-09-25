Толкунов Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкунов Семен Алексеевич

Толкунов Семен Алексеевич

avatar

Место рождения

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.01.1907

Дата смерти

31.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1907

Отец: Толкунов Алексей Ларионович

Мать: Толкунова Вера Алексеевна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токунова (Данилова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токунова (Данилова) Александра Васильевна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Дочь: Авдеева (Толкунова) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Токунова (Данилова) Александра Васильевна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.12.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.