Толкунов Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1907
Дата смерти31.12.1941
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токунова (Данилова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1941
Дочь: Авдеева (Толкунова) Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Токунова (Данилова) Александра Васильевна
Смерть
31.12.1941