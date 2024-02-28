деревня Бряньково, деревня Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Бряньково

Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1388Бряньково, с. вл.при безымянном ручье.91918131128Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Лихвинский уезд
С. Бряньково и Д. Ястребово8Племянниковы1441023

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Тарасьевская волость
459. Бряньково, село бывшее владельческое, при Оке, дворов 50, жителей 372, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Суворовский район
390091Бряньководеревня54°09'с.ш.36°15'в.д.N-37-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Суворовский муниципальный район, Северо-Западное сельское поселение
70640460206д Бряньководеревня
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