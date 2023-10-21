Толкунова Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1901

Сын: Толкунов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1907

Сын: Толкунов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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