Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

06.08.1804

Дата смерти

Около 1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1804

Отец: Федорченко Иван Федорович

Мать: Федорченко Василиса

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
05.04.1825

Жена: Федорченко Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Федирка Каленник Емельянович

Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Федирка Федор Емельянович

Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федирка Стефания Емельяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Федирка Марьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Федирка Леонтий Емельянович

Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Федирка Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Около 1855
Завадовка, Черкаська область
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