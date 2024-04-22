Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1804
Дата смертиОколо 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1804
Отец: Федорченко Иван Федорович
Мать: Федорченко Василиса
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
05.04.1825
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Федирка Каленник Емельянович
Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Федирка Федор Емельянович
Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федирка Стефания Емельяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Федирка Марьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Федирка Леонтий Емельянович
Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Федирка Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марфа Степановна
Смерть
Около 1855