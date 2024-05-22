Федорченко (Кулешенко) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1825
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Кузка (Федирченко) Стефания (Степанида) Емельяновна
Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Рождение ребёнка
05.01.1838
Дочь: Федирка (Федирченко) Сигклитикия Емельяновна
Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T971-Y?i=412&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.07.1839
Дочь: Конобрыцкая (Федирченко) Марьяна (Мария) Емельяновна
Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WY-F?i=443&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.06.1843
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T977-W?i=498&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.07.1846
Дочь: Федирка (Федирченко) Фекла Емельяновна
Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T938-V?i=641&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.01.1849
Дочь: Федирка (Федирченко) Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SB-R?i=699&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно