Федорченко (Кулешенко) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Кулешенко) Марфа Степановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
05.04.1825

Муж: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Федирка (Федирченко) Каленник Емельянович

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Кузка (Федирченко) Стефания (Степанида) Емельяновна

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Федирка (Федирченко) Федор Емельянович

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.01.1838

Дочь: Федирка (Федирченко) Сигклитикия Емельяновна

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T971-Y?i=412&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.07.1839

Дочь: Конобрыцкая (Федирченко) Марьяна (Мария) Емельяновна

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WY-F?i=443&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.06.1843

Сын: Федирка (Федирченко) Леонтий Емельянович

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T977-W?i=498&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.07.1846

Дочь: Федирка (Федирченко) Фекла Емельяновна

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T938-V?i=641&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.01.1849

Дочь: Федирка (Федирченко) Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SB-R?i=699&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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