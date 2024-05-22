Конобрыцкая (Федирченко) Марьяна (Мария) Емельяновна
Место рождения
Дата рождения22.07.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1839
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WY-F?i=443&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
01.05.1862
Черепин, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHNY?i=256&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно