Конобрыцкая (Федирченко) Марьяна (Мария) Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобрыцкая (Федирченко) Марьяна (Мария) Емельяновна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

22.07.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1839

Отец: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Мать: Федорченко (Кулешенко) Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WY-F?i=443&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
01.05.1862

Муж: Конобрыцкий Василий Яковлевич

Черепин, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHNY?i=256&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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