Федирка (Федирченко) Федор Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Бракосочетание
17.06.1852
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHR8?i=132&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
06.01.1853
Сын: Федирка (Федирченко) Иван Федорович
Мать ребёнка: Федирка (Шевченко) Мария Фоминична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SW-N?i=760&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
23.09.1857
Дочь: Федирка (Федирченко) Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Федирка (Шевченко) Мария Фоминична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC42?i=60&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно