Федирка (Федирченко) Федор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федирка (Федирченко) Федор Емельянович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Федорченко (Дрозденко) Емельян Иванович

Мать: Федорченко (Кулешенко) Марфа Степановна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
17.06.1852

Жена: Федирка (Шевченко) Мария Фоминична

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHR8?i=132&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
06.01.1853

Сын: Федирка (Федирченко) Иван Федорович

Мать ребёнка: Федирка (Шевченко) Мария Фоминична

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SW-N?i=760&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
23.09.1857

Дочь: Федирка (Федирченко) Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Федирка (Шевченко) Мария Фоминична

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC42?i=60&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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