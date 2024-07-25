Чистякова (Баландина) Екатерина Егоровна\\Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Баландин Георгий Сергеевич
Мать: Александра Федоровна
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Сын: Николай
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Елена Иларионовна
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Сын: Чистяков Иван Иларионович
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Симакова Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович
Дочь: Кузнецова Александра Ларионовна
Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович