Чистякова (Баландина) Екатерина Егоровна\\Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистякова (Баландина) Екатерина Егоровна\\Георгиевна

Чистякова (Баландина) Екатерина Егоровна\\Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1901 г.р.
1902 г.р.
1904 г.р.
1906 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Баландин Георгий Сергеевич

Мать: Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Николай

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елена Иларионовна

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
26.10.1910

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чистяков Иван Иларионович

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Симакова Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кузнецова Александра Ларионовна

Отец ребёнка: Чистяков Илларион Никонорович

Смерть
1964

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