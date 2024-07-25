Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Чистяков Илларион Никонорович

Мать: Чистякова (Баландина) Екатерина Егоровна\\Георгиевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Григорий Александрович

Смерть
1971

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