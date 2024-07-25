Симакова (Чистякова) Мария Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симаков Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симаков Григорий Александрович
Смерть
1971