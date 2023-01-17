Васильева Свиридова Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Свиридова Екатерина Семёновна

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Свиридов Семен Евфимович

Мать: Свиридова Евдокия Тимофеевна

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1970
Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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