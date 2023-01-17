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Васильева Свиридова Екатерина Семёновна
Васильева Свиридова Екатерина Семёновна
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Место рождения
Шулаевка
, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Дата рождения
1906
Дата смерти
1970
Пол
Женский
Отец
Свиридов Семен Евфимович
Мать
Свиридова Евдокия Тимофеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Свиридов Семен Евфимович
Мать:
Свиридова Евдокия Тимофеевна
Шулаевка
, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1970
Шулаевка
, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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