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Свиридова Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Васильева Свиридова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Свиридов Семен Евфимович

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.

Сын: Свиридов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Свиридов Семен Евфимович

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Свиридов Степан Семенович

Отец ребёнка: Свиридов Семен Евфимович

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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