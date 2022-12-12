Свиридова Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Васильева Свиридова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Свиридов Семен Евфимович
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.
Сын: Свиридов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Свиридов Семен Евфимович
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Свиридов Степан Семенович
Отец ребёнка: Свиридов Семен Евфимович
Смерть
Неизвестно